Rusland verslaat Italië in finale ATP Cup

De tennissers van Rusland hebben de finale van de strijd om de ATP Cup gewonnen. Daniil Medvedev rekende met 6-4 6-2 af met de Italiaan Matteo Berrettini in Melbourne waardoor de Russen op een onoverbrugbare voorsprong zijn gekomen van 2-0. Eerder was Andrey Rublev in zijn enkelspel veel te sterk voor zijn Italiaanse tegenstander Fabio Fognini, het werd 6-1 6-2.

Rusland is de opvolger van Servië, dat een jaar geleden aan de vooravond van de Australian Open de eerste editie van het landentoernooi won. De wedstrijden bestaan uit drie partijen, twee enkelspelen en een dubbel.