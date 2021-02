Tennisster Barty met negende toernooizege naar Australian Open

De Australische tennisster Ashleigh Barty kan met vertrouwen aan de Australian Open beginnen. De aanvoerster van de wereldranglijst schreef zondag de Yarra Valley Classic op haar naam, een van de voorbereidingstoernooien in Melbourne. Barty won de finale van de Spaanse Garbiñe Muguruza met 7-6 (3) 6-4.

Het was de negende toernooizege voor de 24-jarige Barty, die haar eerste toernooi in elf maanden speelde. Vanwege de coronapandemie durfde ze niet te reizen en ontbrak ze vorig jaar op de toernooien die werden afgewerkt na de lange coronapauze.

Barty begint als een van de favorieten voor de eindzege aan de grand slam in haar thuisland. “Ik voel geen extra druk, het maakt voor mij geen verschil of het een grand slam is of een gewoon toernooi. Ik hou van spelen in Australië en ben goed voorbereid”, aldus Barty. Ze speelt dinsdag haar partij uit de eerste ronde tegen Danka Kovinic uit Montenegro.

De Belgische Elise Mertens boekte ook succes in aanloop naar de Australian Open. De nummer 20 van de wereld won zondag de Gippsland Trophy, een ander voorbereidingstoernooi in Melbourne. Mertens versloeg in de finale de Estse Kaia Kanepi met 6-4 en 6-1. Het was de zesde toernooizege voor Belgisch beste tennisster.