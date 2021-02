Wielrenner Ganna wint weer in Ster van Bessèges, eindzege Wellens

Wielrenner Filippo Ganna heeft na de vierde etappe ook de afsluitende vijfde etappe in de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden was de beste in de individuele tijdrit van 11 kilometer met start en finish in Alès. De eindzege in de Franse etappekoers ging naar de Belg Tim Wellens.

Wellens verdedigde in de tijdrit een voorsprong van 44 seconden op zijn landgenoot Edward Theuns en 46 seconden op de Deen Mads Würtz Schmidt. De Belg van Lotto Soudal eindigde als vierde in de rit tegen de klok op 29 seconden van Ganna en bleef zijn concurrenten in het klassement zo ruim voor. Wellens had de leiding gegrepen door de derde etappe na een solo te winnen.

Ganna legde de 11 kilometer af in 15 minuten. Daarmee was hij 10 seconden sneller dan de Fransman Benjamin Thomas en 21 seconden sneller dan zijn Britse ploeggenoot Ethan Hayter bij Ineos Grandiers.