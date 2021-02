Darter Van Barneveld wint drie partijen bij rentree

Raymond van Barneveld heeft op de eerste dag van zijn ‘tweede’ dartscarrière drie partijen gewonnen. De vijfvoudig wereldkampioen bleef op de openingsdag van de zogeheten Qualifying School in het Duitse stadje Niedernhausen steken in de achtste finales. ‘Barney’ had de halve finales moeten halen om nu al zeker te zijn van deelname aan de finaleronde, waarin een speelkaart voor de PDC Tour valt te verdienen.

De 53-jarige Hagenaar sloot ruim een jaar geleden zijn dartscarrière af, maar hij kwam in september terug op dat besluit. Van Barneveld ging weer trainen en sloot aan bij het team van Jeffrey de Zwaan. Om te kunnen meedoen aan de grote toernooien, moet hij een PDC-tourkaart veroveren. Hij begint helemaal onderaan de dartsladder, op de Q-school.

Van Barneveld won zijn eerste drie partijen met 6-1, 6-1 en 6-0. In die laatste partij haalde hij een gemiddelde van ruim 100 punten per beurt. De voormalige topdarter verloor in de vierde ronde met 6-5 van de Kroaat Pero Ljubic, nadat hij twee matchdarts had gemist. Dinsdag en woensdag krijgt Van Barneveld opnieuw de kans om zich te plaatsen voor de finaleronde.