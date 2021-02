Djokovic zonder problemen naar tweede ronde Australian Open

Novak Djokovic heeft zich met groot vertoon van macht verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De achtvoudig kampioen stond tegen de Fransman Jérémy Chardy slechts zes games af: 6-3 6-1 6-2.

Djokovic (33) had zijn vijftiende zege op een rij op de Australian Open al na 91 minuten binnen. De winnaar van 2019 en 2020 gunde de nummer 61 van de wereld geen enkel breakpoint. Hij verloor over de hele wedstrijd slechts zes punten op zijn eerste opslag en maakte het na anderhalf uur af met twee aces.

“Het voelt geweldig om jullie weer in het stadion te zien, ik heb er heel erg van genoten”, zei Djokovic, die in de volgende ronde de Amerikaan Frances Tiafoe treft. In Melbourne zijn dagelijks 30.000 toeschouwers welkom langs de banen.

In aanloop naar de Australian Open won Djokovic ook twee wedstrijden op de ATP Cup, waarin hij er met Servië niet in slaagde de titel te prolongeren.

Eerder op de dag bereikten Dominic Thiem en Alexander Zverev met meer moeite de tweede ronde. Thiem was Michail Koekoesjkin uit Kazachstan met 7-6 (2) 6-2 6-3 de baas, Zverev had vier sets nodig om zich te ontdoen van de Amerikaan Marcos Giron: 6-7 (8) 7-6 (5) 6-3 6-2.