Hamilton maakt deelnemersveld Formule 1 voor 2021 rond

Nu Lewis Hamilton eindelijk zijn handtekening heeft gezet bij Mercedes, is het deelnemersveld voor het nieuwe Formule 1-seizoen rond. Alle teams hebben hun rijders voor 2021 bevestigd. Wereldkampioen Hamilton, die maandenlang onderhandelde met Mercedes, vormt weer een duo met de Fin Valtteri Bottas. Het seizoen begint op 28 maart met de Grote Prijs van Bahrein op het circuit van Sakhir.

Max Verstappen heeft bij Red Bull de Mexicaan Sergio Pérez als nieuwe teamgenoot gekregen. Pérez, die de afgelopen jaren voor Racing Point reed, vervangt de Thai Alexander Albon. Bij McLaren, dat vorig jaar als derde eindigde in het WK voor constructeurs, heeft de Brit Lando Norris gezelschap gekregen van Daniel Ricciardo. De Australiër vervangt de naar Ferrari overgestapte Carlos Sainz. Die Spanjaard, nu teamgenoot van de Monegask Charles Leclerc, heeft bij de Italiaanse renstal de plek overgenomen van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen uit Duitsland is overgestapt naar het team van Aston Martin, dat voorheen Racing Point heette. Vettel treft daar de Canadees Lance Stroll.

Bij de renstal van Renault, dat verder gaat als Alpine F1, is de plek van de vertrokken Ricciardo overgenomen door de teruggekeerde Fernando Alonso. De 39-jarige Spanjaard, wereldkampioen in 2005 en 2006, is na twee jaar terug in de Formule 1. Alonso vormt bij Alpine het rijdersduo met de Fransman Esteban Ocon.

Haas gaat met twee debutanten het nieuwe seizoen in: de Duitser Mick Schumacher en Nikita Mazepin uit Rusland. Bij AlphaTauri krijgt de Japanner Yuki Tsunoda een kans in de Formule 1. Tsunoda, die Daniil Kviat vervangt, is de teamgenoot van Pierre Gasly. Bij Alfa Romeo (Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi) en Williams (George Russell en Nicholas Latifi) veranderde net als bij Mercedes niets aan de samenstelling van het rijdersduo.