Hamilton verlengt contract in Formule 1 bij Mercedes

Lewis Hamilton heeft eindelijk zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Mercedes. De 36-jarige Brit, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, rijdt ook komend seizoen voor de Duitse renstal. Hamilton en Mercedes waren maandenlang in onderhandeling, onder meer over de looptijd van het contract. Hij heeft nu voor één jaar bijgetekend.

De Brit evenaarde afgelopen jaar de Duitser Michael Schumacher als recordkampioen in de Formule 1. Hamilton gaat dit jaar met Mercedes op jacht naar zijn achtste wereldtitel. Hij rijdt sinds 2013 voor de renstal en boekte 74 overwinningen in een Mercedes-bolide. Hamilton is recordhouder in de Formule wat betreft aantal overwinningen (95), polepositions (98) en podiumplaatsen (165).

“Ik kijk uit naar mijn negende seizoen met Mercedes”, zei Hamilton. “We hebben samen ongelooflijke dingen bereikt. We willen dat succes uitbouwen en kijken constant waar we kunnen verbeteren, zowel op als naast de baan.” Zo heeft Hamilton zich opgeworpen als voorvechter voor meer diversiteit in de autosport. “Ik ga daarmee door, voor de toekomstige generaties. Ik ben dankbaar dat Mercedes me daarin volledig steunt.” Hamilton en Mercedes presenteren later dit jaar een foundation die zich gaat inzetten voor diversiteit en inclusiviteit in de sport.

Hamilton behaalde in 2008 zijn eerste wereldtitel bij McLaren. Zijn overstap naar Mercedes, in 2013, bleek het begin van een ‘gouden’ samenwerking. De Mercedessen moesten het dat jaar nog afleggen tegen Sebastian Vettel in de Red Bull, maar daarna ging de wereldtitel steeds naar de Duitse renstal. Hamilton was in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 de beste. Alleen in 2016 moest hij de titel laten aan zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg, die daarna meteen uit de Formule 1 vertrok.

“We hebben al die tijd op één lijn gezeten met Lewis wat betreft het verlengen van de samenwerking, maar het ongebruikelijke jaar 2020 zorgde ervoor dat het even duurde om dat proces af te ronden”, zegt teambaas Toto Wolff over de maandenlange onderhandelingen. “We hebben samen besloten onze sportieve relatie met een jaar te verlengen en daarnaast een langetermijnproject te starten, als volgende stap in ons gezamenlijk streven naar meer diversiteit binnen onze sport.”

Mercedes presenteert op 2 maart de bolide waarmee Hamilton op jacht gaat naar zijn achtste wereldtitel.