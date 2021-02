‘Herboren’ darter Van Barneveld keert onderaan de ladder terug

Raymond van Barneveld maakt maandag in het Duitse stadje Niedernhausen zijn rentree als darter. De 53-jarige Hagenaar, die afgelopen najaar besloot terug te keren op zijn besluit om te stoppen, begint onderaan in de dartspiramide. Hij moet via de zogeheten Qualifying School een startbewijs zien te verdienen voor de PDC Tour.

“Ik ga er alles aan doen tijdens Q-school in Duitsland om de eerste stap te zetten richting het grote podium”, schreef ‘Barney’ op Instagram, met daarbij een foto van de beker die hij vier keer won als wereldkampioen bij de BDO. “Het zou toch fantastisch zijn als ik weer eens een mooie beker mag optillen met jullie support.” De Hagenaar sloot zijn bericht af met de hashtag #BarneyArmy, de bijnaam van zijn fanschare.

Van Barneveld, die in 2007 ook wereldkampioen werd bij de PDC, kondigde in 2019 zijn afscheid aan. De voormalige postbode worstelde met zichzelf en met zijn privésituatie. Hij hoopte op een groots afscheid op het WK in Londen, maar het werd een tranendal. “Dit vergeef ik mezelf nooit, ik zal werkelijk nooit van mezelf houden, het maakt niet uit hoe vaak ze me toezingen”, zei ‘Barney’ nadat hij eind 2019 al in de eerste ronde was uitgeschakeld. “Ik zal mezelf haten, ik walg van mezelf, het hele leven heeft geen zin meer.”

Van Barneveld kwam snel terug op die zware woorden. Hij liet zijn volgers weten te gaan proberen zijn leven weer op te pakken. Begin 2020 sloot hij zijn dartscarrière af op een feestavond in AFAS Live, in het bijzijn van oude rivalen als Phil Taylor en Bobby George. Ruim een half jaar later kondigde Van Barneveld aan terug te komen uit zijn dartspensioen. “Het is heel simpel: ik mis het verschrikkelijk.”

De Hagenaar sloot aan bij het team van Jeffrey de Zwaan en ging weer trainen. Komende week verschijnt hij voor het eerst in wedstrijdverband aan de oche. “Ik voel me weer goed en herboren. Ik heb mijn focus terug”, aldus Van Barneveld op de website van de PDC. “Ik begin helemaal onderaan en heb geen idee wat ik kan verwachten op de Q-school. Het belangrijkste is dat ik in mijn hoofd weer terug ben. Ik denk niet: wat als ik geen Tourkaart pak, wat dan? Nee, ik ga die kaart gewoon pakken. Ik denk aan niets anders. Je moet erin geloven en er hard voor werken.”

Om de volgende ronde van de kwalificatie te bereiken, moet Van Barneveld op één van de drie speeldagen in Niedernhausen de halve finales bereiken of bij de beste 43 spelers in zijn groep eindigen. In dat geval plaatst de vijfvoudig wereldkampioen zich voor de finaleronde van volgende week, waar een Tourkaart valt te verdienen.