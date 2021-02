Osaka eenvoudig door naar tweede ronde Australian Open

De Japanse tennisster Naomi Osaka, nummer drie van de wereld, heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. Ze was veel te sterk voor haar Russische tegenstander Anastasia Pavlyuchenkova. Het werd 6-1 6-2.

De 29-jarige Pavlyuchenkova, drievoudig kwartfinaliste op de Australian Open, werd vooraf gezien als een moeilijk te nemen horde, maar Osaka maakte in een uur en acht minuten korte metten met haar.

De Japanse trok zich in de nacht van vrijdag op zaterdag nog terug van een voorbereidingstoernooi vanwege een lichte blessure, maar daarvan was tijdens de openingswedstrijd in de Rod Laver Arena niets te merken.