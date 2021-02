Oud-atlete Els Vader op 61-jarige leeftijd overleden

Voormalige topatlete Els Vader is op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De Atletiekunie bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf. Vader blonk in de jaren 80 uit op de sprintnummers en concurreerde in die tijd vooral met Nelli Cooman. Ze deed drie keer mee aan de Olympische Spelen: in 1980, 1984 en 1988.

Vader had jarenlang de Nederlandse records op de 100, 200 en 400 meter in handen. Ze raakte onlangs haar laatste record kwijt, op de 200 meter indoor. Met 23,34 had Vader 33 jaar de nationale recordtijd in handen. Lieke Klaver dook daar ruim een week geleden in Wenen met 23,17 onder en scherpte de tijd zaterdag in Metz weer aan tot 23,10.

In 2011 verbeterde Dafne Schippers het Nederlands record op de 200 meter in de buitenlucht, dat met 22,81 gedurende 30 jaar op naam van Vader had gestaan. Schippers heeft nu 21,63 als beste tijd staan.

Vader veroverde talloze Nederlandse titels op de 60, 100 en 200 meter. Ze werd in 1981 gekozen tot atlete van het jaar. Op de EK indoor van 1985 in Griekenland pakte ze brons op de 200 meter. Cooman veroverde daar de Europese titel op de 60 meter.