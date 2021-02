Rus weet Swiatek niet te verrassen op Australian Open

Het is tennisster Arantxa Rus in de eerste ronde van de Australian Open niet gelukt de Poolse Iga Swiatek te verslaan. De Nederlandse nummer 77 van de wereld was in 76 minuten met 6-1 6-3 vrijwel kansloos tegen de regerend Roland Garros-kampioene.

De 30-jarige Rus had in de tweede set een voorsprong van 2-0 en stond op eigen service met 40-0 voor. Swiatek kwam echter terug tot 2-1 en stond in het restant geen servicegame meer af. Na ruim vijf kwartier benutte ze haar eerste wedstrijdpunt na een misser van Rus.

Vorig jaar haalde Rus de tweede ronde in Melbourne. Dat was haar beste resultaat op de Australian Open.