Rutte ziet alsnog mogelijkheden voor marathonschaatsers

Premier Mark Rutte is teruggekomen op zijn uitspraak van vrijdag dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor schaatswedstrijden op natuurijs, mocht de komende vorstperiode daar lang genoeg voor aanhouden. Rutte verklaarde maandag dat er inmiddels overleg is tussen minister Grapperhaus, de schaatsbond KNSB en de veiligheidsregio’s of het toch mogelijk is voor een beperkte groep topmarathonschaatsers een of meer wedstrijden te organiseren.

Marathonschaatsen is eerder niet aangemerkt als topsport, waardoor er zolang de coronamaatregelen gelden geen wedstrijden kunnen worden gehouden. “We kunnen wellicht leren van het Thialf-regime”, zei Rutte, doelend op de langebaanwedstrijden van afgelopen weken die in een zogenoemde bubbel werden gehouden. “Schaatsers en begeleiders zullen dan wat moeten opgeven wat hun vrijheid betreft, maar ik denk dat ze dat er wel voor overhebben”, aldus Rutte.