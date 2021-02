Van Ark in gesprek met KNSB over wedstrijden op natuurijs

Minister van Tamara van Ark van Sport is in gesprek met schaatsbond KNSB over het toestaan van schaatswedstrijden op natuurijs. Premier Mark Rutte zei vrijdag dat voor schaatswedstrijden geen uitzondering wordt gemaakt op de coronaregels, maar de minister is het gesprek met de KNSB nu toch aangegaan.

Marathonschaatsen is op dit moment niet aangemerkt als topsport. De competitie op kunstijs kon daarom deze winter niet doorgaan. Nu het al een paar dagen flink vriest, komt de mogelijkheid tot het houden van wedstrijden op natuurijs en eventueel een nationaal kampioenschap echter steeds dichterbij. En wordt de lobby steeds groter.

“We zijn met de KNSB in gesprek over de vraag om hoeveel topsporters het zou gaan, waar je bijvoorbeeld een kampioenschap zou willen houden en hoe je dat veilig organiseert”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Hij verwacht de uitslag van de gesprekken ergens in de komende paar dagen.

Hij benadrukt dat de gesprekken niet over de Elfstedentocht gaan. “Dat is een evenement en die zijn verboden. Bovendien heeft de organisatie aangegeven de tocht op dit moment niet te willen houden.” Eerder op de dag zei onder meer D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat de Elfstedentocht volgens hem dit jaar mogelijk moet zijn.