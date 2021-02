Wielrenner Evenepoel mag fietstraining hervatten

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel mag de fietstraining hervatten. Uit onderzoek is volgens zijn ploeg Deceuninck – Quick-Step gebleken dat hij voldoende hersteld is van zijn crash, een half jaar geleden in de Ronde van Lombardije.

“Ik ben natuurlijk heel blij dat ik weer op mijn fiets kan stappen en weer kan rijden. Voorlopig moet ik het stap voor stap doen en afhankelijk van mijn vooruitgang kunnen we mijn toekomstige programma bepalen. Maar het belangrijkste is dat ik vooruitgang boek”, aldus de 21-jarige Evenepoel, die de vier etappekoersen waar hij vorig jaar voorafgaand aan de Ronde van Lombardije aan meedeed allemaal won.

De komende weken zal zijn vooruitgaan worden gevolgd door het medische team van Deceuninck – Quick-Step, dat in samenspraak met de renner en het management van de ploeg een terugkeer gaat plannen.

“Het herstelproces na een crash van de omvang die Remco had, zal altijd met een aantal ups en downs gepaard gaan. In het begin was het allemaal erg positief en ging het herstel heel snel, maar vervolgens hadden we een vertraging van het proces”, aldus teamarts Philip Jansen. “Hoewel dit niets ergs was, moesten we even pauzeren. We zijn nu blij dat Remco verder kan trainen en kan toewerken naar de start van zijn seizoen. We zullen voorzichtig te werk moeten gaan en het zal nog een lange weg zijn om aan de start van een wedstrijd te staan, maar het gaat nu de goede kant op.”

Het Belgische talent kwam in augustus vorig jaar in de Ronde van Lombardije zwaar ten val. Bij de crash liep hij onder meer een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op.