Amerikaanse skiër Ligety zet na WK punt achter loopbaan

De Amerikaanse skiër Ted Ligety, tweevoudig olympisch kampioen en vijfvoudig wereldkampioen, beëindigt deze maand zijn loopbaan. Dat maakte Ligety dinsdag zelf bekend. De reuzenslalom op de WK in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo, op 19 februari, wordt zijn laatste wedstrijd.

“Ik heb alles gegeven voor deze sport en ik ben dankbaar voor alles wat het skiën me teruggegeven heeft”, schrijft Ligety op Instagram. “Ik heb al mijn kinderdromen vervuld, over gouden olympische en WK-medailles en wereldbekers. Het is nu tijd om bij mijn gezin te zijn.”

Ligety kan terugkijken op een carrière van 17 jaar. De Amerikaan pakte in 2006 in Turijn olympisch goud op de combinatie en in 2014 in Sotsji op de reuzenslalom.