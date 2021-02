Atlete Hassan tweede op 3000 meter bij eenmalig indooroptreden

Atlete Sifan Hassan is bij indoorwedstrijden uit de World Indoor Tour in het Franse Liévin als tweede geëindigd op de 3000 meter. De wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter moest de Ethiopische Lemlem Hailu voor zich dulden. Hailu won in 8.32,55, Hassan liep 8.33,62. Dat was bijna 3 seconden boven haar Nederlands record van 8.30,76. Maureen Koster finishte als achtste in 8.49,63.

Zowel Hassan als Koster liep ruim onder de limiet voor de EK indoor begin maart in het Poolse Torun. Van Hassan is bekend dat de wedstrijd in Liévin haar enige indooroptreden van deze winter is. Zij zal dus niet meedoen aan de EK. Koster zal normaal gesproken graag uitgezonden worden naar Torun.

Hassan liep haar eerste wedstrijd na vier maanden. De 28-jarige geboren Ethiopische verbleef de afgelopen weken in Nederland, omdat het haar door de coronacrisis maar niet lukt een visum te krijgen om terug te keren naar Beaverton (Oregon) in de Verenigde Staten, waar ze een appartement heeft en het liefst traint. Eind volgende week vertrekt ze naar Tenerife voor een trainingsstage en begint ze haar voorbereidingen op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze mikt op medailles op de 5000 en 10.000 meter.

Afgelopen jaar liep ze nauwelijks wedstrijden, maar toch maakte ze grote indruk met de verbetering van het werelduurrecord (18,930 km) en het Europees record op de 10.000 meter (29.36,67).