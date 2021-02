Barty staat geen game af in korte openingspartij

Ashleigh Barty heeft met groot vertoon van macht de tweede ronde bereikt op de Australian Open. Ze gunde Danka Kovinic uit Montenegro zelfs geen enkele game: 6-0 6-0. De partij duurde slechts 44 minuten.

Kovinic, de nummer 82 van de wereld, won in de eenzijdige partij slechts tien punten. Ze noteerde in de Rod Laver Arena 28 onnodige fouten.

De 24-jarige Barty, die in 2020 amper in actie kwam, stelde de afgelopen jaren teleur voor eigen publiek. De afgelopen drie jaar verloor de nummer 1 van de wereld al in de tweede ronde in Melbourne, waar ze in 2013 finaliste was.

Afgelopen weekend schreef Barty nog de Yarra Valley Classic, een van de voorbereidingstoernooien in Melbourne, op haar naam. Ze won in de finale met 7-6 (3) 6-4 van de Spaanse GarbiƱe Muguruza.