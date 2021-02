Darter Van Barneveld naar finaleronde om plaats in PDC Tour

Darter Raymond van Barneveld heeft weer een stap naar een rentree in de PDC Tour gezet. De vijfvoudig wereldkampioen heeft zich geplaatst voor de finaleronde van de zogeheten Qualifying School, waarin een speelkaart voor de PDC Tour valt te verdienen. Hij had dinsdag in de tweede speelronde voldoende aan een plaats in de kwartfinales.

De 53-jarige Van Barneveld verloor in de kwartfinales van de Oostenrijker Michael Rasztovits (6-4). Hij reikte maandag tijdens de eerste speelronde al tot de achtste finales. Volgens zijn manager staat nu al vast dat Van Barneveld niet meer uit de top 43 kan vallen.

Van Barneveld komt woensdag nog wel in actie in de derde speelronde van het evenement in het Duitse Niedernhausen, met de wetenschap dat hij dus al zeker is van deelname aan de finaleronde. ‘Barney’ begon maandag aan zijn ‘tweede’ dartscarrière. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid van zijn favoriete sport, maar kwam in september terug op dat besluit.

Van Barneveld ging weer trainen en hij sloot aan bij het team van Jeffrey de Zwaan. Om te kunnen meedoen aan de grote toernooien, moet hij een PDC-tourkaart veroveren. Hij begint helemaal onderaan de dartsladder, op de zogenoemde Q-school.