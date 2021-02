Haase baalt dat hij zijn ranking niet heeft kunnen verbeteren

Robin Haase baalt ervan dat hij op de Australian Open zijn ranking niet een boost heeft kunnen geven. De Nederlander verloor in de openingsronde in vier sets van de Serviër Filip Krajinovic (6-7 (4) 3-6 6-4 2-6).

“Jammer dat ik hier niet een rondje kon winnen om aan het begin van het jaar wat punten te scoren. Het is momenteel heel lastig om toernooien te spelen dus het zou lekker zijn geweest als ik mijn ranking wat had kunnen verbeteren”, zei de 33-jarige Haase, afgezakt naar plek 197 op de wereldranglijst.

“Het was heel zonde van de eerste set, waarin ik in de tiebreak met 3-0 voorstond. Vervolgens miste ik met mijn service net een ace en speelde hij een paar goede punten. Credits voor hem hoe hij het omdraaide. Wat ik mezelf kwalijk kan nemen, is dat ik in de tweede set een heel slordige game speelde. Ik kwam goed terug in de derde, zat er goed in, maar in de vierde set serveerde hij geweldig en was hij ontketend.”

Haase kijkt ondanks zijn verlies terug op een relatief goede start van het seizoen; hij won in de kwalificaties van de Australian Open in Doha twee partijen en bereikte op een voorbereidingstoernooi in Melbourne de tweede ronde.

“Het niveau was goed, net als vorige week in de partijen tegen Kimmer Coppejans en Pablo Cuevas, die zowaar nog beter speelde dan ik. En fysiek voel ik me goed”, aldus Haase, die het in Melbourne zonder coach Raymond Knaap moest stellen. “Het is alleen jammer dat ik de partij vandaag niet naar me toe kon trekken.”

Haase komt nog in actie in het dubbelspel. Zijn partner Oliver Marach kampte in aanloop naar het toernooi met een blessure maar is daarvan hersteld. “Hij traint weer volle bak, dus hopelijk kunnen we in het dubbelspel wat moois neerzetten.”