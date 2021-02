Hoolwerf hoopt op NK op natuurijs, maar sluit Elfstedentocht uit

Een Nederlands kampioenschap op natuurijs en daarna nog één of twee klassiekers, daar hoopt marathonschaatser Evert Hoolwerf op. De 26-jarige Hoolwerf, een van de toppers in het marathonpeloton, is zich met zijn ploeggenoten van AB Vakwerk aan het voorbereiden op een mogelijk NK aan het einde van de week. Een Elfstedentocht ziet hij niet gebeuren.

“Zelfs als het ijs dik genoeg is, zal de organisatie er niet aan beginnen”, zegt Hoolwerf. “Ik snap dat ook wel. De Elfstedentocht is voor de helft het publiek langs de kant. Dat maakt de Elfstedentocht uniek. Zonder publiek en zonder ambiance draai je deze wedstrijd de nek om.”

De schaatser uit Eemdijk hoopt wel op andere wedstrijden. “Er hebben al wat jongens op het Veluwemeer gestaan. Het was niet het mooiste ijs, maar ze stonden erop”, zegt Hoolwerf. “Het kan nu hard gaan. Ik hoop dat we in ieder geval een NK kunnen rijden. En als de vorst doorzet, ook nog één of twee klassiekers. Dan zou het voor mij compleet zijn.”