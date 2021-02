KNSB stuurt woensdag plan voor NK op natuurijs naar ministerie

De KNSB stuurt woensdag een plan van aanpak voor een mogelijk Nederlands kampioenschap op natuurijs naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De schaatsbond is dinsdag met sportmarketingbureau House of Sports de hele dag bezig geweest om zo’n plan op te stellen.

“We willen het coronaproof en veilig organiseren. Dat is het belangrijkste”, aldus een woordvoerder van de KNSB. “Het moet dus op een plek waar alleen rijders op het ijs kunnen komen en dus geen publiek, in een bubbel.”

Enige haast is geboden omdat onduidelijk is hoe lang het blijft vriezen. “De kwaliteit van het ijs is natuurlijk belangrijk. Wanneer is de ijsvloer dik genoeg? En wanneer valt de dooi in? Dat zal leidend zijn.”

Het laatste NK op natuurijs was ruim acht jaar geleden, in januari op het Veluwemeer. Christijn Groeneveld en Mariska Huisman wonnen toen.