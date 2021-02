Titelverdedigster Kenin naar tweede ronde Australian Open

De Amerikaanse tennisster Sofia Kenin is goed begonnen aan de Australian Open. De als vierde geplaatste titelverdedigster in Melbourne versloeg in de Rod Laver Arena in twee sets de Australische Maddison Inglis: 7-5 6-4.

Kenin won vorig jaar de Australian Open door in de finale de Spaanse GarbiƱe Muguruza in drie sets te verslaan. Het was haar eerste grandslamzege. Tegen de 23-jarige Inglis, die startte op een wildcard, had de 22-jarige Amerikaanse in beide sets genoeg aan twee breaks. Kenin leverde zelf haar opslagbeurt in beide sets een keer in, maar pakte de zege op haar derde matchpoint.