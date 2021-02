Turntrainer Wevers berispt door turnbond KNGU

Gymnastiekbond KNGU heeft turntrainer Vincent Wevers berispt omdat hij oud-turnsters die zich over hem hebben beklaagd bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft benaderd. Dat blijkt uit een brief die in handen is van NRC Handelsblad en het Noordhollands Dagblad. Het contact gebeurde tegen de afspraken in en ongevraagd en werd door de betrokken turnsters als intimiderend ervaren. Volgens beide kranten ontving het ISR meerdere klachten over de handelwijze van Wevers.

Wevers is een van de turncoaches tegen wie een onderzoek loopt sinds afgelopen zomer na een bekentenis van turncoach Gerrit Beltman talloze getuigenverklaringen opdoken van (oud-)turnsters over wangedrag van coaches. Wevers werd zelfs enige tijd geschorst maar staat sinds november weer in de zaal. Hij kreeg ook toestemming zijn voormalig pupillen te benaderen, mits die daarmee instemden.

Wevers blijkt niet aan die voorwaarde te hebben voldaan waarna de KNGU de versoepeling dat Wevers contact mocht zoeken met voormalige pupillen terugdraaide.

Wevers werd afgelopen zomer door oud-pupil Joy Goedkoop bij de NOS beschuldigd van fysiek geweld. Wevers ontkende de aantijging niet veel later.