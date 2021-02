Van de Zandschulp kon door spanning niet gewenste niveau halen

Botic van de Zandschulp houdt gemengde gevoelens over aan zijn debuut op de Australian Open. De beste Nederlandse tennisser van het moment kende een goede aanloop naar zijn eerste wedstrijd op een grandslamtoernooi, maar haalde mede door de spanning niet zijn gewenste niveau.

“Ik begon niet goed aan de wedstrijd en dat had zeker een beetje met spanning te maken. Ik kwam er gewoon niet lekker in en bewoog niet lekker”, zei Van de Zandschulp (25) na zijn nederlaag in drie sets (6-1 6-4 6-4) tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

“Mijn tegenstander zat er juist bovenop, gaf geen cadeautjes weg en zorgde ervoor dat ik mijn niveau van eerder dit jaar niet aan kon tikken. Dat is heel frustrerend. Dit zijn potjes waar ik van moet leren en hopelijk kan ik vaker dit soort wedstrijden spelen.”

Van de Zandschulp, die dit jaar al zijn zes voorgaande wedstrijden won, vliegt dinsdagavond nog naar huis. Hij was ruim een maand op pad; begin januari kwalificeerde hij zich in Doha voor de Australian Open en hij vloog meteen door naar Melbourne, waar hij eerst twee weken in quarantaine moest. Omdat iemand aan boord van zijn vlucht bij aankomst positief had getest, moesten alle inzittenden in een ‘harde’ lockdown, waardoor Van de Zandschulp twee weken geen bal kon slaan. Vorige week baarde hij opzien door op een voorbereidingstoernooi in Melbourne drie partijen te winnen.

“Vorige week was het wel even wennen en zoeken in mijn eerste wedstrijd, maar dat ging steeds beter. Vorige week was een goede week en heb ik laten zien dat ik het niveau aan kan. Alleen het is jammer dat het een week later dan ineens een stuk minder gaat”, aldus de nummer 151 van de wereld. “Het was een lange trip, maar ik had liever nóg iets langer gebleven.”