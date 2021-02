Ajax strijdt met PSV voor plek in halve finale bekertoernooi

Ajax en PSV nemen het woensdag voor de tweede keer in precies een maand tegen elkaar op. Na de 2-2 op 10 januari in de Eredivisie, strijden beide topclubs nu voor een plaats in de halve finale van het nationale bekertoernooi. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 20.00 uur.

Ajax mist doelman André Onana, die vanwege doping voor een jaar is geschorst. Maarten Stekelenburg vervangt hem vermoedelijk. Middenvelder Ryan Gravenberch kan vanwege een schorsing ook niet meedoen. Vleugelverdedigers Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico lijken op tijd fit.

PSV-trainer Roger Schmidt mist al enige tijd Mario Götze en Cody Gakpo. Beide belangrijke basisspelers zijn ook woensdag nog niet van de partij. PSV wist in de topwedstrijden in eigen land alleen een punt te pakken tegen Ajax. Van zowel Feyenoord, AZ als Vitesse werd in de competitie verloren.

Vitesse plaatste zich dinsdag als eerste voor de halve finale van de KNVB-beker. De andere kwartfinales zijn sc Heerenveen – Feyenoord en NEC – VVV-Venlo.