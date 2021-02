Energieleverancier Pure Energie naamgever eredivisie vrouwen

De eredivisie voor vrouwen heet voortaan Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Dat meldt voetbalbond KNVB woensdag. De groene energieleverancier is het eerste bedrijf dat zich als naamgever verbindt aan de hoogste competitie van het Nederlandse vrouwenvoetbal. De overeenkomst loopt tot en met het seizoen 2023-24 met de intentie tot een langere samenwerking.

“Dit seizoen is de eredivisie voor vrouwen voor het grote publiek zichtbaarder dan ooit. Dat, in combinatie met de cijfers en het goede spel, zorgt ervoor dat ook partners als Pure Energie nu de kracht en de potentie van de competitie kunnen zien”, zegt Meta Römers, namens de directie van de KNVB verantwoordelijk voor de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. “In de Visie Vrouwenvoetbal 2018-2022 hebben we als doelstelling om tot een sterkere eredivisie te komen. Deze samenwerking gaat daar uiteraard aan bijdragen. Bovendien straalt Pure Energie als groene energieleverancier maatschappelijke betrokkenheid uit. Ook om die reden is er sprake van een uitstekende match.”

De internationals Sherida Spitse en Merel van Dongen zijn ambassadeur van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. “We zijn erg blij met de groeiende populariteit van onze sport”, zegt Spitse. “Onze generatie heeft de ambitie om het vrouwenvoetbal in Nederland beter achter te laten voor de volgende generatie speelsters. Ik zie dit als een volgende stap in de professionalisering van het vrouwenvoetbal.”

Pure Energie is al hoofdsponsor van FC Twente.