Kyrgios ontsnapt en treft nu Thiem op Australian Open

Nick Kyrgios overleefde woensdag twee matchpoints tegen de jonge Fransman Ugo Humbert. “Na een jaar zonder tennis wilde ik zeker niet opgeven”, vertelde de Australiër na zijn zege in vijf sets in de tweede ronde van de Australian Open. Met de Oostenrijker Dominic Thiem, de nummer 3 van de wereld, wacht vrijdag de volgende uitdaging.

Kyrgios is de nummer 47 van de wereld en een tennisser die met zijn opvallende gedrag zowel enthousiasme als afkeer oproept. In Melbourne stond het publiek als een man achter hem. Zeker ook op het moment dat de 22-jarige Humbert bij een 5-4-voorsprong in de vierde set twee wedstrijdpunten kreeg en onbenut liet. “Hij is een geweldige speler, hij speelde ongelooflijk”, sprak Kyrgios die na 3 uur en 25 minuten toch als winnaar de baan verliet: 5-7 6-4 3-6 7-6 (2) 6-4.