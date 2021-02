NBA fluit Mavericks terug en eist spelen volkslied

Het Amerikaanse volkslied moet worden gespeeld voorafgaande aan alle wedstrijden in de profbasketbalcompetitie NBA. Met die verklaring is de NBA woensdag naar buiten gekomen om Dallas Mavericks terug te fluiten. Bij de dertien gespeelde thuiswedstrijden dit seizoen van de Mavericks was op gezag van clubeigenaar Mark Cuban ‘The Star-Spangled Banner’ niet te horen.

Het spelen van het volkslied voor sportwedstrijden is in de Verenigde Staten een wijdverbreid ritueel. De NBA hecht er ook waarde aan en benadrukte dat bij monde van woordvoerder Mike Bass. “Nu de teams in de NBA geleidelijk aan weer fans verwelkomen in hun stadions, zullen alle teams het volkslied spelen in overeenstemming met het aloude competitiebeleid.”

Een andere regel die NBA hanteert is dat spelers tijdens het volkslied moeten staan, maar NBA-baas Adam Silver heeft die regel versoepeld omdat veel spelers tegenwoordig knielen als protest tegen sociaal onrecht dat met name de zwarte bevolking in Amerika ten deel valt.

Cuban liet in reactie weten dat Dallas Mavericks gehoor zal geven aan de opdracht van de NBA. “Ik heb altijd het volkslied gerespecteerd, staand en met de hand op mijn hart. Maar er zijn veel mensen die menen dat het volkslied hen niet vertegenwoordigt en ik vind dat we ook naar hun stem moeten luisteren.”