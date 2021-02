Tennisser Djokovic naar derde ronde in Melbourne

Tennisser Novak Djokovic heeft de derde ronde van de Australian Open bereikt. Helemaal vanzelf ging dat niet. De Servische favoriet, eerste van de plaatsingslijst, verspeelde een set tegen de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-3 6-7 (3) 7-6 (2) 6-3.

De achtvoudig kampioen had in de eerste ronde tegen de Fransman Jérémy Chardy slechts zes games afgestaan: 6-3 6-1 6-2. Djokovic won de laatste twee edities van de Australian Open.

De Oostenrijker Dominic Thiem, de nummer 3 van de wereld, had niet veel moeite met Dominik Köpfer. Hij versloeg de Duitser in drie sets: 6-4 6-0 6-2. Thiem had daarvoor een uur en 40 minuten nodig.