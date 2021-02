‘Wie een natuurijsklassieker wint, schrijft geschiedenis’

Nu door de Elfstedentocht in coronatijd zo goed als zeker een streep is gezet, is de hoop van de marathonschaatsers verlegd naar het rijden van een onvervalste natuurijsklassieker. “Wie een klassieker wint, schrijft geschiedenis’’, stelt de stichting die sinds 1991 de traditionele wedstrijdtochten op natuurijs organiseert. ‘’We zijn er volop mee bezig en als het ijs meezit, gaan ze er komen. Daar zetten we op in’’, zegt voorzitter David Pos van de Stichting Natuurijs Klassiekers.

Maar dan moet de vorst wel serieus doorzetten, want Pos toonde zich dinsdag somber na wat ijsinspecties. “Het was een prachtige zonnige dag, maar weinig kou. Het heeft zelfs gedooid. Er is nauwelijks ijs bijgekomen. Een verloren dag en dat was wel een domper. Het zag er zo rooskleurig uit. Na die harde wind en de sneeuw zou de wind gaan liggen en de vorst komen; 14 graden onder 0 werd gezegd, maar ik zag het water van de daken druipen en niet alleen hier in Het Gooi, maar ook in Groningen en Noord-Holland heeft het overdag niet gevroren, maar gedooid.’’

Nog altijd zijn de voorspellingen gunstig. Er komen volgens de weersvoorspellers extreem koude dagen en nachten aan. “Als het overdag onder 0 blijft en ‘s nachts hard vriest en het blijft windstil, dan kan het hard gaan op de plassen en meren. Daarvan liggen er al redelijk wat dicht. Maar het mag dan niet gaan kwakkelen met overdag dooi en maar enkele uren echte vorst. Dan groeit het ijs te weinig aan.’’

Pos kan zich nauwelijks herinneren wanneer de laatste echte natuurijsklassieker is geweest. De website van de stichting vermeldt dat er sinds de winter van 1939/1940 meer dan honderd klassiekers zijn verreden, met als laatste in januari 2013 de Ronde van Skarsterlân, een zogenoemde neoklassieker. “We hebben elf traditionele klassiekers en zeven neoklassiekers, wedstrijden die er later zijn bijgekomen, maar die volwaardig meetellen”, aldus Pos.

De Noorder Rondritten in Groningen is de oudste, de Oldambtrit in diezelfde provincie is het vaakst gehouden. Verder pronkt de stichting met nostalgische namen als de Ronde van Loosdrecht, de Holland Venetiëtocht, De 100 van Earnewoude, de Noordwesthoekrit, de Amstelmeer Marathon, de Rottemerentocht, de USA Marathon, de Veluwemeertocht en de Driedaagse van Ankeveen. “Ik kan niet zeggen welke tocht er eventueel als eerste kan worden georganiseerd. Ik zou zeggen dat ze allemaal gelijke kansen hebben, maar wat zou het mooi zijn als we ze weer kunnen organiseren.”

Het wachten is op toestemming om een zogeheten schaatsbubbel op natuurijs te mogen creëren. De KNSB stuurt woensdag een plan van aanpak voor een mogelijk Nederlands kampioenschap op natuurijs naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als dat erdoorheen komt, wil de Stichting Natuurijs Klassiekers doorpakken.