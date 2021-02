Coach van Haase aan de slag bij tennisbond KNLTB

De coach van Robin Haase, Raymond Knaap, treedt vanaf 1 maart in dienst bij de KNLTB. Hij wordt op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen verantwoordelijk voor de trainingen en topsportprogramma’s van de beste spelers van het land, aldus de tennisbond.

“Als trainer van Robin kom ik al regelmatig in het NTC in Amstelveen”, aldus Knaap. “De faciliteiten voor topsporters zijn erg goed. Mijn ervaring als trainer in het internationale circuit en het begeleiden van spelers wil ik graag breder inzetten voor de Nederlandse tennissers. Samen met de coaches en staf op het NTC wil ik er alles uithalen om met meer spelers de stap richting de top 100 te maken.”

Knaap was van 2009 tot en met 2014 coach van de junioren en assistent bij de Daviscup- en Fed Cup-wedstrijden. Hij werkte sinds de zomer van 2016 samen met Haase, die is afgezakt op de wereldranglijst. Knaap stond Haase al niet meer bij op de Australian Open, waar Haase als ‘lucky loser’ in de eerste ronde verloor.

Nederland is op dit moment bij de mannen niet vertegenwoordigd in de top 100; Botic van de Zandschulp is op plek 151 de beste Nederlandse man. Bij de vrouwen staan Kiki Bertens (10) en Arantxa Rus (77) in de top 100.