Eerste wereldtitel in Italië naar Zwitserse skiester Gut

De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft de eerste wereldtitel gepakt bij de WK in Cortina d’Ampezzo. De 29-jarige Gut was, zoals ook al vrijwel het hele seizoen in de wereldbeker, de beste op de super-G. Haar landgenote Corinne Suter pakte het zilver, het brons ging naar de Amerikaanse Mikaela Shiffrin.

Gut was met 1.25,51 de snelste op de Italiaanse piste. Suter gaf 0,34 seconde toe, Shiffrin 0,47 seconde. Gut had de laatste vier wereldbekerwedstrijden op de super-G in de aanloop naar de WK allemaal gewonnen.

De Zwitserse pakte in Cortina d’Ampezzo haar eerste wereldtitel, nadat ze bij eerdere WK’s al drie zilveren en twee bronzen medailles had gepakt. De WK in Italië zouden maandag al beginnen, maar vanwege de mist en sneeuwval kon er de eerste dagen niet geskied worden in de Dolomieten. De super-G stond in eerste instantie voor dinsdag op het programma.