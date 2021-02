F1-team Red Bull krijgt gevraagde stop op doorontwikkelen motor

Het doorontwikkelen van de motoren in de Formule 1-wagens wordt vanaf 2022 voorlopig verboden. De teams hebben dat na overleg met de autosportfederatie FIA, de Formule 1-organisatie en de fabrikanten van de motoren afgesproken. Dat is goed nieuws voor Red Bull Racing, het team van Max Verstappen dat onder die voorwaarden de motoren van Honda aan het einde van 2021 wil overnemen.

Alle partijen kwamen in de vergadering tot een unaniem akkoord om het doorontwikkelen van de krachtbron van de F1-bolides na 2021 voorlopig stil te leggen, tot de invoering van een nieuw motorreglement. “Een belangrijke ontwikkeling die staat voor de eenheid en collegialiteit binnen de sport”, wordt het akkoord genoemd. Voor de toekomst wordt in een werkgroep ook gekeken naar kostenreductie en verduurzaming.

Voor Red Bull is de beslissing van belang. Het team bereikte afgelopen maand een akkoord met Honda over overname van de motoren. De renstal wil de krachtbronnen in eigen beheer gaan onderhouden, maar heeft niet de kennis in huis om de motor verder te ontwikkelen. Red Bull had daarop de FIA opgeroepen om een motorstop door te voeren.