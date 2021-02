Formule 1-coureur Alonso in ziekenhuis na fietsongeluk

Formule 1-coureur Fernando Alonso is betrokken geraakt bij een verkeersongeluk, terwijl hij aan het fietsen was in Zwitserland. Dat meldt zijn team, Alpine F1. “Fernando is bij bewustzijn en voelt zich goed. Hij ligt in het ziekenhuis in afwachting van verder medisch onderzoek vrijdagmorgen”, aldus het team.

Alonso maakt dit seizoen zijn rentree in de Formule 1 bij Alpine F1, de opvolger van Renault. De Spaanse voormalig wereldkampioen verliet de Formule 1 eind 2018 na een paar tegenvallende jaren bij McLaren.

De openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen vindt plaats op 28 maart in Bahrein.