KNSB zwaar teleurgesteld dat NK op natuurijs niet mag doorgaan

Schaatsbond KNSB noemt het een zware teleurstelling dat het kabinet en het Veiligheidsberaad geen toestemming geven voor een NK marathon op natuurijs. “Dit is een heel bittere pil, een enorm zware teleurstelling”, reageert Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.

De schaatsbond had samen met sportorganisatiebureau House of Sports de afgelopen dagen met man en macht gewerkt aan de voorbereidingen voor zo’n NK, met een bijbehorende bubbel voor de marathonschaatsers. “Er lag een unieke kans om in deze vorstperiode een hero├»sche wedstrijd te organiseren. We stonden klaar, het wachten was slechts op groen licht vanuit Den Haag.”

De KNSB betreurt het niet-doorgaan van het NK vooral voor het marathonpeloton. “Deze groep topsporters heeft dit seizoen al zo veel sportieve teleurstellingen moeten verwerken”, zegt De Wit. “Het leek erop dat deze schaatswinter voor hen toch nog wat glans kon krijgen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.”

De overheid kwam donderdagavond na overleg met het Veiligheidsberaad tot de conclusie dat het vanwege de druk op de zorg en de politie nu niet mogelijk is om ‘coronaproof’ een dergelijk evenement te organiseren. “Het is op dit moment al erg druk met mensen die op en rondom het ijs aanwezig zijn”, meldden het kabinet en de veiligheidsregio’s na overleg.

De KNSB had woensdag een plan van aanpak ingediend bij het ministerie van VWS. In afwachting van een kabinetsbesluit liet de bond een groep van bijna 150 marathonschaatsers al preventief testen op het coronavirus.