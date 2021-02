Marathonschaatsers al preventief getest op corona

Zo’n 150 marathonschaatsers hebben donderdag een coronatest ondergaan met het oog op een mogelijk Nederlands kampioenschap op natuurijs. Schaatsbond KNSB is in afwachting van toestemming van het kabinet, maar besloot woensdag al deze preventieve maatregel te nemen. “Dat er een bubbel wordt gecreëerd is een harde voorwaarde, daarom hebben we dit alvast geregeld”, bevestigde een woordvoerder van de bond.

De KNSB had de ploegen opgedragen woensdag een lijst in te leveren van zes schaatsers en drie begeleiders die de zogenoemde bubbel ingaan. In totaal zijn er donderdag zo’n tweehonderd tests uitgevoerd, bij onder meer 70 schaatsers en 75 schaatssters. “Het zegt niets over het al dan niet doorgaan van een NK. Daarover hopen we zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen”, aldus de woordvoerder, die nog geen plaats kon noemen voor de mogelijke titelstrijd. “We zijn een aantal locaties aan het bekijken.”

Wanneer het NK er daadwerkelijk komt, zullen de deelnemers en begeleiders een nacht in een hotel worden ondergebracht. Daar zullen ze bij het inchecken opnieuw worden getest, waarna een dag later de wedstrijd volgt. Het hele protocol, opgesteld door organisator House of Sports en de KNSB, ligt nu ter goedkeuring bij het ministerie van VWS. Premier Mark Rutte meldde maandag dat een zogenoemde bubbel, zoals die gecreëerd is rond de langebaanwedstrijden van de afgelopen weken in Thialf, als voorbeeld zou moeten dienen.

De toestemming van het kabinet is nodig omdat marathonschaatsers afgelopen winter niet werden ingedeeld bij de topsporters die ondanks de coronamaatregelen konden blijven sporten. De marathoncompetitie ging daarom niet door, waardoor het voor de marathonteams een verloren seizoen was. De hoop is nu gericht op een NK op natuurijs, het eerste sinds 2013.

Er is wel haast geboden; volgende week gaat het al dooien, zo luidt de voorspelling.