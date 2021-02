Schaatser Roest stelt zichzelf teleur bij WK in Thialf

Met opgeheven hoofd, maar met zijn gezicht op onweer meldde Patrick Roest zich in de mixed-zone van Thialf. Voor het derde jaar op rij greep de 25-jarige topschaatser naast WK-goud op de 5000 meter, zijn favoriete afstand. Zijn tijd in de achtste rit (6.10,05) bleek onvoldoende voor zijn eerste wereldtitel ooit op een individueel onderdeel. De verrassende Zweedse stayer Nils van der Poel dook daar in de negende race ruim onder met een persoonlijk record van 6.08,39.

Roest maakte na zijn eigen optreden een uitgeputte indruk. Daar kwam ook nog eens pure ontgoocheling bij toen hij besefte dat Van der Poel naar de wereldtitel aan het rijden was. “Hoe ik me nu voel? Nog even slecht als op het middenterrein”, bekende de drievoudig wereldkampioen allround ruim een uur na zijn zilveren WK-rit. “Ik ben bang dat dat gevoel nog wel even zal blijven hangen.”

Roest was dit seizoen tot aan de WK onverslaanbaar op de 5000 meter en reed onder meer in Thialf twee baanrecords. Hij kon zijn favorietenrol in zijn belangrijkste race van deze winter echter niet waarmaken. “Het goede gevoel dat ik vooraf had, verdween snel. Ik kwam niet goed in mijn slag. Het ging allemaal niet vanzelf, zoals eerder dit seizoen tijdens mijn races op de 5000 meter. Ik weet echt niet waar dat aan ligt. Ik weet wel dat ik niet het beste van mezelf heb laten zien. Maar goed, ik denk toch niet dat ik met een goede race Van der Poel van het goud had kunnen afhouden. Hij reed wel heel erg sterk.”

Veel tijd om fysiek en mentaal te herstellen van zijn mislukte WK-start krijgt Roest niet. Vrijdag wacht de ploegachtervolging en op zondag wordt hij aan de start verwacht van de 1500 en de 10.000 meter. “Ik wil hier vier goede resultaten neerzetten. Dat kan nog steeds”, sprak hij strijdbaar.