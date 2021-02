Schaatsster De Jong pakt wereldtitel 3000 meter, brons Schouten

Antoinette de Jong heeft in Thialf achter gesloten deuren de wereldtitel op de 3000 meter veroverd. De 25-jarige schaatsster van Team Jumbo-Visma finishte in de achtste rit in een tijd van 3.58,47 minuten. Titelhoudster Martina Sablikova kwam daarna een fractie van een seconde tekort om haar zevende wereldtitel op deze afstand veilig te stellen. De 33-jarige Tsjechische eindigde in 3.58,57.

Nederlands kampioene Irene Schouten moest in de laatste race tegen de Russin Natalia Voronina genoegen nemen met WK-brons: 3.59,75. Joy Beune belandde met een tijd van 4.02,21 op de zesde plaats.

Voor De Jong was het haar eerste individuele wereldtitel. Ze won eerder al wel twee keer WK-goud op de ploegenachtervolging. Vorige maand behaalde de Friezin haar tweede Europese titel allround op rij.

Titelkandidaat Voronina reed bijna twee weken geleden bij de wereldbeker nog een baanrecord op de 3000 meter (3.56,85). Toen was de luchtdruk, en daarmee de luchtweerstand, in Heerenveen echter een stuk lager. De 26-jarige Russin ging nu in de laatste race tegen Schouten kapot in de slotfase en kwam daardoor niet verder dan de zevende plek (4.02,85).

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte en Europees kampioene Esmee Visser ontbraken in het deelnemersveld. Zij wisten zich eind december op deze afstand niet te plaatsen voor de WK.