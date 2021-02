Skeletonster Bos halverwege WK op veertiende plaats

Skeletonster Kimberley Bos staat halverwege het WK in Altenberg op de veertiende plaats. Na twee van de vier runs heeft Bos een achterstand van bijna 2 seconden op de Duitse Jacqueline Lölling, die op haar thuisbaan de leiding in handen heeft. Vrijdag gaan de skeletonsters nog twee keer naar beneden.

Bos stond na de eerste afdaling op de twaalfde plaats. Ze legde de eerste run af in 59,10 seconden. In de tweede startte ze iets beter, maar Bos was met 59,62 wel later beneden. De 27-jarige Edese stond dit seizoen in de wereldbeker geregeld op het podium. Ze eindigde in het wereldbekerklassement op de derde plaats, achter de Oostenrijkse winnares Janine Flock en Tina Hermann uit Duitsland. Op het EK in Winterberg werd Bos zesde.

Op het WK heeft Lölling na twee runs een voorsprong van 0,11 op Europees kampioene Elena Nikitina uit Rusland. Hermann staat halverwege derde op 0,24.