Strijd om wereldtitels schaatsen barst los in Thialf

Met een gedevalueerd deelnemersveld gaan in Thialf rond 14.50 uur achter gesloten deuren de WK afstanden van start. Voor de schaatsers op de langebaan is het de afsluiting van een geïmproviseerd en ingekort seizoen, dat dankzij een ‘bubbel’ van ruim een maand in Friesland toch nog enige impact en uitstraling heeft gekregen.

De vierdaagse in Heerenveen begint met de 3000 meter voor vrouwen. De Tsjechische Martina Sablikova verdedigt haar titel. Namens Nederland komen Antoinette de Jong, Irene Schouten en Joy Beune in actie.

Rond 16.00 uur zijn de mannen aan de beurt voor de 5000 meter. Patrick Roest, die nog wacht op zijn eerste wereldtitel bij dit toernooi, is de grote favoriet. Olympisch kampioen Sven Kramer en Jorrit Bergsma maken eveneens kans op een podiumplaats. Titelverdediger Ted-Jan Bloemen, die voor Canada rijdt, heeft zich afgemeld wegens een trainingsachterstand.

Door de coronacrisis ontbreken onder anderen de schaatsers uit Japan, China en Zuid-Korea bij de WK.