Tennisster Svitolina voorkomt nieuwe stunt van tiener Gauff

Elina Svitolina heeft in de tweede ronde van de Australian Open een nieuwe stunt van Cori Gauff, vorig jaar een van de revelaties van het toernooi, kunnen voorkomen. Het werd 6-4 6-3 voor de Oekraïense nummer 5 van de plaatsingslijst.

De talentvolle tiener Gauff baarde vorig jaar opzien in Melbourne door na Venus Williams in de eerste ronde, in de derde ronde ook Naomi Osaka te verslaan. Ze verloor uiteindelijk in de vierde ronde. In 2019 reikte ze ook al zover op Wimbledon, waar ze anderhalf jaar geleden doorbrak.

Een nieuwe spraakmakende zege zat er dit keer niet in voor de 16-jarige nummer 48 van de wereld. Ze won geen enkele keer de servicegame van Svitolina en stond in beide sets haar eigen opslag één keer af.

De tien jaar oudere Svitolina mikt bij de Australian Open op haar eerste grandslamfinale. In Melbourne haalde ze twee keer de laatste acht, op Wimbledon en de US Open haalde ze al eens de halve eindstrijd.