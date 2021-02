Titelverdedigster Sofia Kenin uitgeschakeld op Australian Open

De Amerikaanse tennisster Sofia Kenin is al in de tweede ronde uitgeschakeld op de Australian Open. De als vierde geplaatste titelverdedigster in Melbourne verloor kansloos in twee sets van de 35-jarige Estse Kaia Kanepi: 3-6 2-6.

Kenin had vooral moeite met de harde service van de nummer 65 van de wereldranglijst, die de wedstrijd afsloot met haar tiende ace van de wedstrijd. Ze bereikte voor de derde keer in haar carrière de derde ronde in Melbourne.

De Amerikaanse nummer 4 van de wereld won vorig jaar de Australian Open door in de finale de Spaanse Garbiñe Muguruza in drie sets te verslaan. Het was haar eerste grandslamzege.

Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de plaatsingslijst, bereikte wel de derde ronde. Tegen haar landgenote Daria Gavrilova ging ze goed van start en won vlot de eerste set met 6-1. In de tweede set maakte Barty veel onnodige fouten en liet ze het aankomen op een tiebreak. Die won ze uiteindelijk met 9-7.