Tsitsipas in vijf sets langs Kokkinakis op Australian Open

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich ten koste van de Australiër Thanasi Kokkinakis moeizaam geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De nummer 6 van de wereld had vijf sets nodig om zich te ontdoen van de mondiale nummer 267: 6-7 (5) 6-4 6-1 6-7 (5) 6-4.

De 22-jarige Tsitsipas leverde in de 4,5 uur durende partij geen enkele keer zijn servicegame in. Omdat hij twee tiebreaks verloor, kwam het toch aan op een beslissende set. Daarin kwam Tsitsipas geen moment echt in gevaar en hij benutte bij 5-4 op eigen opslag zijn tweede wedstrijdpunt. In de vierde set had de Griek op de opslag van Kokkinakis ook al een wedstrijdpunt.

Kokkinakis, ooit de nummer 69 van de wereld, is door blessureleed ver teruggeworpen. Hij verweerde zich dapper met aanvallend tennis en 23 aces, maar tot een stunt kwam het niet.

Twee jaar geleden baarde Tsitsipas in Melbourne opzien door de halve finales te halen. Hij versloeg toen onder anderen Roger Federer. Vorig jaar verloor de Griek al in de derde ronde.