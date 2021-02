Vier basketbalsters Oranje besmet met corona na duel in Slowakije

Vier speelsters van de nationale basketbalploeg zijn met een coronabesmetting teruggekeerd uit Slowakije. De Orange Lions speelden zaterdag in Piestany hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd, een duel dat verloren ging. Basketbalbond NBB heeft niet bekendgemaakt om welke speelsters het gaat. De bond meldt alleen dat twee van hen in het buitenland spelen en twee in de Nederlandse competitie. Drie van de vier hebben lichte griepklachten.

Uit voorzorg zijn ook de andere tien speelsters en de stafleden in thuisquarantaine gegaan. Zaterdag ondergaat iedereen van de selectie en de staf opnieuw een PCR-test. Bij de andere teams die in Slowakije speelden – het gastland en Hongarije – zijn voor zover bekend geen besmettingen geconstateerd.

De NBB weet niet waar de besmettingen zijn opgelopen, er werden in Piestany strenge protocollen gevolgd. Ook werd er in de week dat de ploeg in Slowakije doorbracht regelmatig getest. Het vermoeden bestaat dat een langer dan gepland verblijf op de luchthaven van Wenen tot besmettingen heeft geleid. De ploeg kon zondag vanwege de sneeuwval in Nederland niet terugkeren en werd na lang wachten op het vliegveld voor één nacht in een hotel ondergebracht. Dinsdag volgde de eerste positieve test.