Zweed Van der Poel is Roest bij WK te snel af op 5000 meter

Schaatser Patrick Roest heeft bij de WK afstanden in Thialf op de 5000 meter genoegen moeten nemen met zilver. De grote favoriet moest verrassend zijn meerdere erkennen in de Zweed Nils van der Poel. Roest finishte in de achtste rit in een tijd van 6.10,05, waarna de Scandinaviër met een persoonlijk record op 6.08,39 uitkwam. Dat was ruim voldoende voor WK-goud.

Achter de ontgoochelde Roest eindigde de Rus Sergei Trofimov als derde (6.13,02). Jorrit Bergsma reed de vijfde tijd (6.16,92) en Sven Kramer, drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter, kwam in de laatste rit na een kansloze race op de negentiende plaats uit (6.35,52).

Roest was dit seizoen tot aan de WK op de 5000 meter onverslaanbaar. Zowel nationaal als internationaal won hij alle races op deze afstand. Hij verbeterde zelfs twee keer het baanrecord in Thialf. Eerst reed de boerenzoon bij de WK-kwalificatie eind december 6.08,21 en nog geen maand later liet hij, mede dankzij de uitstekende omstandigheden zelfs 6.05,15 noteren. Dat wereldrecord op een laaglandbaan bleek door de hoge luchtdruk donderdag niet haalbaar, maar de tijd van Roest leek niettemin voldoende voor zijn eerste gouden WK-medaille op een individueel nummer.

Van der Poel bleek in de volgende rit echter tot een stunt in staat. De kleurrijke Zweed, die een Nederlandse grootvader heeft, reed lange tijd boven de tussentijden van Roest, maar sloeg in de slotronden hard toe. Voor Van der Poel was het zijn eerste grote triomf. Als liefhebber van duursporten maakte hij in de afgelopen twee jaar heel veel trainingskilometers. Al die zware arbeid betaalde zich op de eerste WK-dag vorstelijk uit.

Titelhouder Bloemen, die voor Canada uitkomt, meldde zich eerder deze week in Heerenveen af voor de 5000 meter. De olympisch kampioen op de 10.000 meter achtte zichzelf door een flinke trainingsachterstand niet in staat om het WK-podium te halen.