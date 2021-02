Dubreuil onttroont Koelizjnikov op 500 meter, WK-brons N’tab

De Canadees Laurent Dubreuil heeft de Rus Pavel Koelizjnikov onttroond als wereldkampioen op de 500 meter. De 28-jarige sprinter zegevierde in Thialf met een tijd van 34,39 seconden. Dat was de beste seizoenstijd op deze afstand. Koelizjnikov bleef steken op 34,54 en behaalde daarmee zilver. Het brons was voor de Nederlandse kampioen Dai Dai N’tab (34,62).

Voor Dubreuil was het zijn eerste wereldtitel in zijn loopbaan. In 2015 behaalde hij op de 500 meter brons. N’tab veroverde zijn eerste WK-medaille op deze afstand.

Kai Verbij viel met een tijd van 34,67 net buiten het podium (vierde). Ook Ronald Mulder, vijfde in 34,69, greep net naast een medaille.

Koelizjnikov won de wereldtitel op de 500 meter in 2015, 2016 en 2020. Hij beleeft tot dusver een moeizaam seizoen. De gevreesde topsprinter werd eind december getroffen door het coronavirus en nadat hij was hersteld, moest hij even pauzeren vanwege een spierblessure. De wereldrecordhouder op de 500 en 1000 meter won door zijn fysieke ongemakken vorige maand maar één van de vier wereldbekerraces op de kortste afstand. De verrassende Dubreuil stond in die reeks zelfs niet één keer op de hoogste tree.

Koelizjnikov en zijn landgenoten bij de WK nemen vanwege de dopingschorsing voor de Russische sport in neutrale kleding en onder neutrale vlag deel aan het toernooi in Thialf. Ook het Russische volkslied wordt niet ten gehore gebracht bij een Russische winnaar.

Koelizjnikov en andere Russische schaatsers met een dopingverleden mogen normaal gesproken niet deelnemen aan de Winterspelen van Peking 2022. De internationale schaatsunie (ISU) kijkt meer naar het heden: als Russische schaatsers regelmatig dopingcontroles ondergaan en niet betrokken zijn bij lopende dopingzaken, mogen ze meedoen aan WK’s.