Favorieten vrouwentoernooi eenvoudig door op Australian Open

De favorieten voor de titel in het vrouwentoernooi van de Australian Open hebben zich eenvoudig verzekerd van een plek in de vierde ronde. De geplaatste speelsters wonnen hun partijen in de tweede ronde in twee sets.

Serena Williams had het het lastigst. De zevenvoudig kampioene overleefde tegen Anastasia Potapova uit Rusland twee setpunten en won met 7-6 (5) 6-2. Williams keek in de eerste set tegen een 5-3-achterstand aan.

Williams neemt het in de vierde ronde op tegen Aryna Sabalenka, die de Amerikaanse Ann Li met 6-3 6-1 kansloos liet. Sabalenka was begin dit jaar de sterkste op een groot voorbereidingstoernooi in Abu Dhabi.

De als derde geplaatste Naomi Osaka sloeg zich met 6-3 6-2 langs de Tunesische Ons Jabeur. De Japanse maakte het na 78 minuten af met een lovegame.

Osaka treft de Spaanse GarbiƱe Muguruza, die vorig jaar tot de finale reikte. Daarin verloor ze van Sofia Kenin, die dit jaar al is uitgeschakeld. Muguruza gunde Zarina Diyas uit Kazachstan slechts twee games: 6-1 6-1.