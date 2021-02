Geopereerde Alonso op tijd fit voor Formule 1-seizoen

De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso heeft bij zijn fietsongeluk in Zwitserland een gebroken bovenkaak opgelopen. De 39-jarige Alonso is daaraan geopereerd. Zijn renstal Alpine F1 denkt dat Alonso na enkele dagen volledige rust de training kan hervatten en kan toewerken naar de start van het seizoen, eind volgende maand in Bahrein.

De wereldkampioen van 2005 en 2006 verliet de Formule 1 eind 2018 na een paar tegenvallende jaren bij McLaren. De Spanjaard maakt komend seizoen zijn rentree in de koningsklasse bij Alpine, de nieuwe naam van het Renault-team. Alonso veroverde zijn twee wereldtitels met Renault.

De coureur werd donderdag aangereden terwijl hij aan het fietsen was in Zwitserland. De schade bleef beperkt tot een gebroken bovenkaak. Volgens de renstal blijft Alonso nog twee dagen onder observatie in het ziekenhuis en kan hij daarna naar huis.