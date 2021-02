Heerenveen haalt ‘buitenkans’ Schöne binnen

Lasse Schöne voetbalt de rest van het seizoen voor sc Heerenveen. De Deense middenvelder zat zonder club, nadat hij begin dit jaar vanwege gebrek aan speeltijd zijn contract bij de Italiaanse ploeg Genoa had laten ontbinden. Schöne (34) trainde de afgelopen weken mee bij Ajax om zijn conditie op peil te houden.

Met het oog op het EK van komende zomer gaat de 50-voudig Deens international nu aan de slag bij Heerenveen. “Met zijn kwaliteiten en ervaring geeft Lasse een impuls aan de selectie”, zegt technisch manager Gerry Hamstra. “Dat een speler met zijn staat van dienst kiest voor Heerenveen, is ontzettend mooi. Het is de buitenkans waar we op hoopten. En Lasse heeft ook zijn eigen ambities. Dit is dus een win-winsituatie.”

Schöne maakte tussen 2002 en 2006 deel uit van de jeugdopleiding van de Friese club en speelde toen onder de huidige hoofdtrainer Johnny Jansen. De Deen slaagde er destijds niet in om het eerste elftal van Heerenveen te halen. De middenvelder brak wel door bij De Graafschap en belandde via NEC in 2012 bij Ajax, waar hij zeven jaar later vertrok als buitenlander met de meeste wedstrijden voor de Amsterdamse club.

“Ik ben hier op 16-jarige leeftijd begonnen. Het voelt goed en vertrouwd om terug te zijn”, zei Schöne, die met rugnummer 43 gaat spelen en naar eigen zeggen fit genoeg is om zondag tegen AZ al in actie te komen. “Heerenveen staat voor goed voetbal en heeft een jonge, talentvolle groep. Er komt een EK aan en daar wil ik graag bij zijn.” Aan stoppen denkt Schöne nog lang niet. “Zo lang ik me goed voel en er zin in heb, ga ik door. Wellicht nog wel tien jaar, al is dat misschien iets te veel.”

Heerenveen haalde eerder deze winter met Siem de Jong ook al een oud-Ajacied binnen. Terugkeren naar Ajax was volgens Schöne geen optie. “Dat is nooit de intentie geweest. Ik was daar de afgelopen weken puur om op hoog niveau te trainen. Ik heb wel gesprekken gehad met de trainer, maar niet om te blijven.”