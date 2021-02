Hockeytrainer Ehren stopt bij Den Bosch en focust zich op België

Raoul Ehren stopt na dit seizoen als trainer van de hockeysters van Den Bosch. De 47-jarige Ehren leidde de Brabantse club sinds zijn aanstelling in 2009 naar acht landstitels. Hij combineert zijn werk bij Den Bosch nu met de functie van bondscoach van de Belgische vrouwen. Na dit seizoen gaat Ehren zich volledig focussen op zijn werk bij de ‘Red Panthers’.

De hockeytrainer was in België sinds begin 2019 assistent van Niels Thijssen en promoveerde eind vorig jaar na zijn vertrek tot bondscoach. Ehren tekende in eerste instantie een contract tot het EK van komende zomer in Nederland. De Belgen hebben Ehren nu al contractverlenging gegeven tot het WK van 2022.

“Ik wist dat ik moest nadenken over een fulltime-functie na het EK”, zegt Ehren. “En dat heb ik de afgelopen weken ook gedaan. De keuze was zeker niet gemakkelijk. Maar deze uitdaging in België vind ik ook erg mooi. En ik denk dat het nu het moment is om deze kans te pakken. Ik wil samen met België stappen zetten op de wereldranglijst.”

Als assistent en hoofdtrainer pakte Ehren dertien landstitels en elf Europese titels met Den Bosch. “Een prachtige tijd, met een geweldige ploeg. Ik hoop dan ook dat we samen kunnen afsluiten met een veertiende titel. Daar gaan we vol voor.”